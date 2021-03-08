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Майк Новограц считает биткоин лучшим вариантом для сохранения капитала

Криптовалюты

Руководитель компании Galaxy Digital Майк Новограц считает, что у биткоина нет препятствий в преодолении отметки в $100 000.

Майк Новограц считает биткоин лучшим вариантом для сохранения капитала

Миллиардер уверен, что лучшим вариантом для хеджирования рисков является инвестирование в независимые активы.

"Биткоин доказал обществу, что является лучшим активом для сохранения капитала от непредвиденных рисков. Так же он показал всем, что способен выжить при любых потрясениях".

В выступлении на телеканале Новограц не оставил и последние события с Dogecoin и посоветовал инвесторам быть осторожнее в выборе цифровых активов. Так как в случае с Dogecoin риск потерять свои средства очень велик.

Стремление Белого дома назначить на пост директора Комиссии по ценным бумагам (SEC) Гери Генслера считает обоснованным:

" Генслер отличный специалист в сфере блокчейна и биткоина в частности и следует четким, поставленным целям".

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Автор: Павел Новиков
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