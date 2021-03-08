Майнеры вывозят оборудование с территории Внутренней Монголии

Майнинг фермы уже вывозят своё оборудование с данной провинции, поскольку по предварительной информации, уже в мае текущего года может быть запрещена добыча криптовалют.
Некоторые компании решили это сделать заранее, благодаря чему спасли себя от крупных финансовых потерь.
Решение запретить майнинг на территории Внутренней Монголии связано с тем, что правительство данной провинции хочет снизить показатели выброса углерода, тем самым, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
Вопрос о запрете добычи криптовалют был вынесен на общественное обсуждение.
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