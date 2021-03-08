Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доктор Мясников опроверг популярный миф о раке груди
Аналитики банка JPMorgan советуют часть финансов вложить в биткоин
Неадекватную пассажирку в самолёте связали скотчем
Тутберидзе объяснила, почему дала Косторной ещё один шанс
Эвелине Бледанс пришлось взять квартиру в ипотеку
Спрос на видеокарты увеличился в 3 раза, а цены выросли в 8 раз
В Донбасс пошлют "гей-батальон" ВСУ
Клебо дисквалифицировали из-за столкновения с Большуновым
Италия может начать использовать вакцину "Спутник V"

Майнеры вывозят оборудование с территории Внутренней Монголии

Криптовалюты

Майнинг фермы уже вывозят своё оборудование с данной провинции, поскольку по предварительной информации, уже в мае текущего года может быть запрещена добыча криптовалют.

Некоторые компании решили это сделать заранее, благодаря чему спасли себя от крупных финансовых потерь.

Решение запретить майнинг на территории Внутренней Монголии связано с тем, что правительство данной провинции хочет снизить показатели выброса углерода, тем самым, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Вопрос о запрете добычи криптовалют был вынесен на общественное обсуждение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Павел Новиков
Последние материалы
Криптоэнтузиасты опасаются падения стоимости BTC до $21000
Восьмого марта Россия "сверит часы" с Ближним Востоком
Создание собственной криптовалюты. Реальность?
Гендиректора Pfizer не пустили в Израиль без прививки от коронавируса
США планирует выпустить государственную криптовалюту (CBDC)
Доктор Мясников опроверг популярный миф о раке груди
Аналитики банка JPMorgan советуют часть финансов вложить в биткоин
Неадекватную пассажирку в самолёте связали скотчем
Тутберидзе объяснила, почему дала Косторной ещё один шанс
Эвелине Бледанс пришлось взять квартиру в ипотеку
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Скабеева выругалась матом в прямом эфире шоу "60 минут"

Видео с выходкой телеведущей стремительно распространяется в Сети.

Ольга Скабеева выругалась матом в прямом эфире шоу "60 минут"
"Украина рухнула": Лукашенко высказался о давлении на Белоруссию
Новости Белоруссии
"Украина рухнула": Лукашенко высказался о давлении на Белоруссию
Российский шоу-бизнес
Газманов хотел покормить птиц, но закончилось всё кровопролитием
Новости Украины
В Донбасс прибыла делегация ВС Великобритании
Олег Артюков Фултонская речь Черчилля: почему она вновь актуальна Олег Артюков Василий Амирджанов Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ Василий Амирджанов Игорь Буккер Земля - самая загадочная планета Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Собчак попыталась оправдать слова матери о бомжеватых пикетчиках
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала Ивана Урганта бесчувственной скотиной
Бузова заявила о возвращении "Дома-2"
Российский шоу-бизнес
Бузова заявила о возвращении "Дома-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников