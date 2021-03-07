Аналитики банка JPMorgan советуют часть финансов вложить в биткоин

Аналитики банковского учреждения JPMorgan советуют приобрести биткоин на часть своих средств.
Из отчета команды:
"Инвесторы могут распределить свои средства в своем портфеле так, чтобы 1% средств инвестировать в криптовалюты. Это придаст эффективности в общей доли доходности и минимизации рисков связанных с работой на централизованном рынке активов".
Многие финансисты уже приобрели биткоин. Пол Тудор Джонс и Стэн Дракенмиллер известные в финансовых кругах вложили часть своих средств в покупку криптовалюты.
Биткоин для многих стал уже давно полноценным активом и сейчас все меньше крупных финансистов и банкиров называют его "мыльным пузырем".
Крах биткоину сулили уже не один раз, но его стоимость постоянно растет, что ставит в недоумение акул инвестиционного рынка. Многие уже приравнивают биткоин к золоту, но только последнее не дало столько процентов прибыли своим инвесторам за последние год-два.
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