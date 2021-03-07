Спрос на видеокарты увеличился в 3 раза, а цены выросли в 8 раз

Майнинг криптовалют оказался прибыльным делом. В особенности для компаний занимающимся продажей видеокарт.
Многие регионы РФ были буквально атакованы покупателями. Соответственно стоимость видеокарт выросли в несколько раз. К этому привел дефицит продукции на складах и на прилавках магазинов.
"Яндекс-маркет" и "Aliexpress" признают, что процент продаж на видеокарты пришелся на конец 2020 и начало 2021 года.
В Екатеринбурге стоимость одной видеокарты поднялась в 6-8 раз, а в Свердловской области спрос на видеокарты превысил показатели предыдущего года в три раза.
Кирилл Родин из команды "Яндекс-маркет" утверждает:
"Если спрос останется на этом уровне, то подорожание в данной сфере будет расти и дальше".
Данным явлением обеспокоены не только майнеры, но и рядовые пользователи и геймеры. Последние очень негативно относятся к майнингу, так как считают именно майнеров виновными в подорожании видеокарт в целом.
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