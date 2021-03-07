Трейдеров и криптоэнтузиастов обяжут платить налоги

В течение 2021 года правительство РФ намерено улучшить механизм налогообложения с помощью блокчейн-технологии.

Подобный вариант уже имел успех с программой мониторинга роста заражения при пандемии COVID-19.Новый сервис налоговиков под названием "Налог-4" поможет выявить подозрительные транзакции и усилит контроль над всеми операциями.

Разработчики "Налог-4" созданную при помощи блокчейн-технологии уверены, что пользователи будут платить налоги с дохода полученного с криптовалют.

Правительство РФ ужесточает меры и берет под контроль все операции связанные с криптовалютами. Налог обязуются заплатить те пользователи чей доход превысил 600 000 рублей в год.

Нижняя палата уже приняла законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ.

Данный вариант налообложения не сулит ничего хорошего для пользователей криптовалют. Но, сможет ли правительство регулировать анонимные транзакции криптовалют таких как: Monero (XMR) и аналогичных ей?