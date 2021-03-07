Многие считают, что биткоин достигнет отметки в $100 000 к концу года

Банк Goldman Sachs занимающийся инвестициями в сфере криптовалют на днях провел опрос среди криптоэнтузиастов и результат показал, что многие настроены оптимистично и уверены в стоимости биткоина в $100 000 в долгосрочной перспективе.

22% процента опрошенных считают, что биткоин и дальше будет расти в стоимости, как и другие крупные криптовалюты.

Команда банка опросила 280 своих клиентов и около половины уже имеют на своих кошельках приобретенную криптовалюту.

Макс Милтон руководитель команды исследователей заявил, что многие клиенты банка не исключают покупку криптовалюты в ближайшее время.

По прогнозам аналитиков биткоин вполне может преодолеть стоимость в $100 000 к концу этого года или в начале следующего.

Недавно стало известно, что Банк Goldman Sachs разрабатывает свой сервис по работе и безопасному использованию криптовалют. К концу марта разработчики будут полностью готовы представить свой сервис обществу.