Многие считают, что биткоин достигнет отметки в $100 000 к концу года

Банк Goldman Sachs занимающийся инвестициями в сфере криптовалют на днях провел опрос среди криптоэнтузиастов и результат показал, что многие настроены оптимистично и уверены в стоимости биткоина в $100 000 в долгосрочной перспективе.
22% процента опрошенных считают, что биткоин и дальше будет расти в стоимости, как и другие крупные криптовалюты.
Команда банка опросила 280 своих клиентов и около половины уже имеют на своих кошельках приобретенную криптовалюту.
Макс Милтон руководитель команды исследователей заявил, что многие клиенты банка не исключают покупку криптовалюты в ближайшее время.
По прогнозам аналитиков биткоин вполне может преодолеть стоимость в $100 000 к концу этого года или в начале следующего.
Недавно стало известно, что Банк Goldman Sachs разрабатывает свой сервис по работе и безопасному использованию криптовалют. К концу марта разработчики будут полностью готовы представить свой сервис обществу.
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