Ярый противник биткоина с Уолл-Стрит поменял свое мнение

Джордж Болл в прошлом председатель Prudential Financial
являлся до недавнего времени ярым противником криптовалют и блокчейна в целом.
Инвестор с Уолл-Стрит в последнее время все чаще критиковал биткоин, но за предыдущие полгода он явно поменял свое мнение и рассказал Yahoo Finance о потенциале первой криптовалюты:
"Я не являлся сторонником биткоина и криптовалют поэтому и не высказывался в поддержку этой сферы. Но, посмотрите на ситуацию сейчас и вы поймете, что правительства не смогут вечно стимулировать рынки, и вливаниям средств так или иначе будет предел.
Конечный итог-кризис ликвидности и найти способ выйти из сложившейся ситуации страны уже не смогут используя старые инструменты и способы. Решение будет за децентрализованными криптовалютами, которые способны помочь в такой ситуации из-за своей независимости".
Джордж Болл так же считает, что биткоин способен помочь инвесторам и предпринимателям минимизировать риски.
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