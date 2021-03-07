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Ярый противник биткоина с Уолл-Стрит поменял свое мнение

Криптовалюты

Джордж Болл в прошлом председатель Prudential Financial

Ярый противник биткоина с Уолл-Стрит поменял свое мнение

являлся до недавнего времени ярым противником криптовалют и блокчейна в целом.

 

Инвестор с Уолл-Стрит в последнее время все чаще критиковал биткоин, но за предыдущие полгода он явно поменял свое мнение и рассказал Yahoo Finance о потенциале первой криптовалюты:

 

"Я не являлся сторонником биткоина и криптовалют поэтому и не высказывался в поддержку этой сферы. Но, посмотрите на ситуацию сейчас и вы поймете, что правительства не смогут вечно стимулировать рынки, и вливаниям средств так или иначе будет предел.

 

Конечный итог-кризис ликвидности и найти способ выйти из сложившейся ситуации страны уже не смогут используя старые инструменты и способы. Решение будет за децентрализованными криптовалютами, которые способны помочь в такой ситуации из-за своей независимости".

 

Джордж Болл так же считает, что биткоин способен помочь инвесторам и предпринимателям минимизировать риски.

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Автор: Павел Новиков
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