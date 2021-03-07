Крупными инвесторами было куплено 1 млн Ehereum всего за 1 день

Вторая половина февраля стала для криптоэнтузастов испытанием в связи с понижением курса топовых криптоалют.
Но, крупных игроков или еще их называют "киты" данное положение на рынке не остановило. По данным исследований сервиса Santiment "киты" только за день приобрели более 1 млн Ethereum (ETH). Транзакции были совершены на 10 адресов.
Из отчета команды Santiment:
"В настоящее время эти 10 адресов имеют в своем распоряжении самый внушительный объем ETH. В начале марта на эти адреса было совершено еще несколько транзакций на сумму около 1 млн ETH. Сейчас на этих кошельках находиться 15% от всего объема криптовалюты Ethereum".
Данное событие еще раз доказывает, что крупные игроки предпочитают игру в долгосрок. По данным исследований скупают именно криптовалюту ETH.
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