У криптовалюта Tether (USDT) появился достойный конкурент

Криптовалюта Tether (USDT) все еще занимает лидирующее место среди токенов обеспеченных фиатными деньгами.

Но, токен USDC набирает обороты и повысил капитализацию до более $9 млрд. Для сравнения USDT имеет капитализацию в $36.5 млрд.

Однако, конкурировать с USDT у стейблкоина USDC пока нет никаких возможностей. Хотя компания и увеличила капитализацию в $1 млрд за прошедшую неделю. Команда USDT объяснила свою позицию следующим образом:

"В следствии активного роста USDC рейтинг Tether (USDT) снизился до максимальной степени за всю историю (70%). В основном стейблкоины используют для приобретения BTC и Ethereum, но так же отмечается активность и на рынке Defi-проектов. Чаще всего стейблоины используют для минимизации рисков при волатильности криптовалют".