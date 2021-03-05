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Владелец "Даллас Маверикс" инвестирует в NFT-токены

Криптовалюты

Миллиардер и владелец успешной баскетбольной команды "Даллас Маверикс" Марк Кьюбан инвестирует в NFT-токены.

Владелец "Даллас Маверикс" инвестирует в NFT-токены

 

Для приобретения токенов он выбрал сервис Mintable. Об этом стало известно после публикации поста в аккаунте сервиса в Twitter.

 

Новоявленный инвестор в отрасли блокчейна уверен, что невзаимозаменяемые токены в будущем сыграют важную роль. Кьюбан привел сравнение NFT-токенов с первыми днями интернета.

 

" Если бы я начал свою инвестиционную деятельность, то обратил бы в первую очередь на сферу блокчейна и смарт-контракты".

 

NFT-токены это уникальная возможность для разных свер бизнеса. Самой важной особенностью таких токенов является невозможность подделки и его нельзя заменить или переделать без согласия владельца.

 

NFT-токены используют в основнов для подтверждения права собственности на объект или продукцию.

 

Марк Кьюбан начал одним из первых, кто начал использовать криптовалюту для оплаты. Он продавал билеты на матчи своей команды за Dogecoin, что принесло ему известность среди криптообщества.

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Автор: Павел Новиков
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