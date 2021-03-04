Джесси Пауэлл делает прогноз цены BTC в $1 млн в течении 10 лет

Джесси Пауэлл руководитель криптобиржи Kraken считает, что стоимость биткоина в течение 10 лет достигнет $1 млн.

Биткоин в данное время рассматривает все больше инвесторов и многие считают его активом сбережения и гарантом риска при инфляции.

Так же Пауэлл в интервью Bloomberg TV отметил, что является поклонником биткоина и не собирается его продавать. Так же он считает, что в будущем биткоин заменит доллар и все фиатные валюты.

Десятилетний график котировок первой криптовалюты показывает, что она будет только расти в долгосрочной перспективе.