Джесси Пауэлл делает прогноз цены BTC в $1 млн в течении 10 лет

Джесси Пауэлл руководитель криптобиржи Kraken считает, что стоимость биткоина в течение 10 лет достигнет $1 млн.
Биткоин в данное время рассматривает все больше инвесторов и многие считают его активом сбережения и гарантом риска при инфляции.
Так же Пауэлл в интервью Bloomberg TV отметил, что является поклонником биткоина и не собирается его продавать. Так же он считает, что в будущем биткоин заменит доллар и все фиатные валюты.
Десятилетний график котировок первой криптовалюты показывает, что она будет только расти в долгосрочной перспективе.
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