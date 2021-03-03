Автодилер из Канады начал принимать к оплате биткоин

Компания HGreg начнет принимать к оплате биткоин. Об этом сообщил Джон Хайрабедиан:
"Мы стараемся создать максимально комфортные условия для наших клиентов. В том числе это касается и способов оплаты".
Оплата в криптовалюте уже прошла первые испытания и результат оказался положительным.
Компания HGreg занимается продажей автомобилей посредством собственного сайта.
Первый автомагазин был открыт в американском городе Доре во Флориде в 2010 году. Сейчас насчитывается более 30 филиалов по всей территории США.
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