Автодилер из Канады начал принимать к оплате биткоин

Компания HGreg начнет принимать к оплате биткоин. Об этом сообщил Джон Хайрабедиан:

"Мы стараемся создать максимально комфортные условия для наших клиентов. В том числе это касается и способов оплаты".

Оплата в криптовалюте уже прошла первые испытания и результат оказался положительным.

Компания HGreg занимается продажей автомобилей посредством собственного сайта.

Первый автомагазин был открыт в американском городе Доре во Флориде в 2010 году. Сейчас насчитывается более 30 филиалов по всей территории США.