Директор компании Argo Blockchain будет получать оплату в биткоине

Компания Argo Blockchain уже не первый год занимается добычей криптовалют. Акции компании активно торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Руководитель компании Питер Уолл намерен получать заработную плату в биткоине. Формирование зарплаты будет происходить путем конвертации британского фунта в криптовалюту по текущему курсу.

Обмен денежных средств будет происходить с помощью обменного аппарата Satstree.

По словам Уолла он хотел бы получать фиксированную сумму в биткоине, но пока это невозможно. Пока, что заработная плата будет привязана к фунту стерлингов и после путем обмена конвертироваться в биткоин.

Любой сотрудник компании может последовать примеру руководителя и написать заявление на оплату труда в криптовалюте.