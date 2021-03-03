Директор компании Argo Blockchain будет получать оплату в биткоине

Компания Argo Blockchain уже не первый год занимается добычей криптовалют. Акции компании активно торгуются на Лондонской фондовой бирже.
Руководитель компании Питер Уолл намерен получать заработную плату в биткоине. Формирование зарплаты будет происходить путем конвертации британского фунта в криптовалюту по текущему курсу.
Обмен денежных средств будет происходить с помощью обменного аппарата Satstree.
По словам Уолла он хотел бы получать фиксированную сумму в биткоине, но пока это невозможно. Пока, что заработная плата будет привязана к фунту стерлингов и после путем обмена конвертироваться в биткоин.
Любой сотрудник компании может последовать примеру руководителя и написать заявление на оплату труда в криптовалюте.
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