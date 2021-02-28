Аналитики Glassnode: майнеры не торопятся продавать биткойн

Майнеры начали накапливать добытую криптовалюту: до вчерашнего дня они в течение двух месяцев осуществляли активные продажи цифровых активов, в несколько раз превышающих объём добычи.

Накопление криптовалюты считается косвенным сигналом будущего роста биткоина, майнеры рассчитывают продать более дорогую добычу, поэтому начинают удерживать БТД.

Покупателями монет майнеров являются институциональные инвесторы, которые хотят купить "чистую" криптовалюту без долгой истории обмена и передачи в блокчейне. Это гарантирует, что взаимные фонды, приобретённые BTC, не участвуют в сомнительных транзакциях.

Шахтёры знают об этом и продают сгенерированный биткойн по цене, максимально приближенной к самым высоким уровням воскресенья. Однако продажа актива в конце года может быть связана с долгами и необходимостью оплаты кредитов, арендных платежей, налогов и инвестиций в оборудование.

Переход к накоплению только косвенно указывает на дно биткойна, которое теряет шестую часть стоимости за шесть дней.

Снижение может продолжаться, если в ближайшем будущем на рынке не будет притока средств от институциональных инвесторов. Причиной продолжения приобретения может стать запуск программы Байдена, которая принесет экономике США финансовую помощь в размере 1,9 триллиона долларов.

Если конгрессмены на следующей неделе не проголосуют за программу, предложения биткоинов могут пройти тест на $ 40 тыс.