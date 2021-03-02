МакБук Аир на базе процессора M1 проверили при майнинге Ethereum

Все знают, что криптовалюту легко майнить с помощью видеокарт от компании Nvidia, из-за чего они поднялись в цене.
Но один пользователь решил проверить, насколько эффективно делать то же самое, используя для добывания криптовалюты МакБук.
Производительность графических показателей МакБука сопоставима с видеокартой ДжиФорс 1050 TI. Однако этого всё равно недостаточно, ведь скорость добычи таким образом достигается очень низкая, всего 2 мегахеша/сек.
Несложными математическими действиями узнаем, что данный вид заработка позволяет намайнить всего пару десятков центов в сутки.
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