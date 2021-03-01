Инфраструктура Биткоина под угрозой!

Изощрённые мошенники нагло шантажируют компанию Tether, вымогая выкуп в размере 500 BTC (а это составляет около $23 млн!), в обмен на то, что в общий доступ не попадут документы, которые могут навредить репутации Биткоина.

В компании Tether уверенно заявляют, что её виртуальная валюта всегда подкреплена фактическими средствами, поэтому, на самом деле, мошенники не имеют подобной информации и пытаются обманным путём получить деньги.

Компания не собирается платить выкуп и уже обратилась к правоохранительным органам с просьбой разобраться в данной ситуации, при этом гарантируя своё полное содействие.