Инфраструктура Биткоина под угрозой!

Изощрённые мошенники нагло шантажируют компанию Tether, вымогая выкуп в размере 500 BTC (а это составляет около $23 млн!), в обмен на то, что в общий доступ не попадут документы, которые могут навредить репутации Биткоина.
В компании Tether уверенно заявляют, что её виртуальная валюта всегда подкреплена фактическими средствами, поэтому, на самом деле, мошенники не имеют подобной информации и пытаются обманным путём получить деньги.
Компания не собирается платить выкуп и уже обратилась к правоохранительным органам с просьбой разобраться в данной ситуации, при этом гарантируя своё полное содействие.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В отношении России принуждение без диалога может привести к концу истории человеческой цивилизации, считает издатель журнала National Interest Дмитрий Саймс.