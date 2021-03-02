Клем Чемберс считает, что у биткоина "космического" роста не будет

Известно, что интерес крупных финансовых компаний несомненно поддерживает рост курса биткоина. Однако стоит ли этому доверять на все сто процентов?

Несмотря на то что в настоящий момент курс биткоина составляет $46 500, аналитик и генеральный директор компании ADVFN Клем Чемберс высказал своё сомнение по поводу дальнейшей перспективы роста криптовалюты.

Чемберс напоминает, что на самом деле крупные организации всегда сорвут свою прибыль, однако не стоит ожидать "космического" роста биткоина, скорее, наоборот, финансовые вклады азартных инвесторов очевидно подвержены рискам.