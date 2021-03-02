Инвест-компания Bridgewater не считает биткоин стабильным активом

Ребекка Паттерсон — руководитель отдела инвестиций Bridgewater сообщила, что до тех пор, пока биткоин не станет стабильнее, компания не может рассматривать его как альтернативную мировую валюту.
В настоящее время биткоин нестабильнее доллара США в десять раз. И это, несомненно, препятствует инвестированию крупных компаний в криптовалюту.
Она считает, что более строгое регулирование биткоина, согласно конкретным требованиям к криптовалюте, сможет повысить уверенность вкладчиков и уменьшить их риски. Для увеличения стабильности биткоина нужно время. И вряд ли в данное время этот вопрос будет активно решаться в США.
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