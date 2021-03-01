Одно слово кумира может перевернуть мир.

Если в недалёком будущем в этой роли выступал бывший американский президент Дональд Трамп, то теперь первенство "волшебства" принадлежит не менее одиозному миллиардеру Илону Маску.

Не раз публикация Трампом спонтанных постов приводила к различным непредсказуемым последствиям — от обрушения на фондовых биржах до международных скандалов.

Теперь Илон Маск примеряет на себя роль то доброго, то злого волшебника. Сенсация — добавлением всего одного хештега #bitcoin в своем профиле в Twitter, ему удаётся повысить курс биткоина на 20%!

Однако немало провокаций Маска наносит урон, как инвесторам, так и собственной компании. Интересно, смогут ли регулирующие органы повлиять на эту игру.