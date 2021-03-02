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Криптовалюта "пляшет" в цене: что делать и как не поддаваться панике

Криптовалюты

Ещё в 2019 никто не предполагал, что курс биткоина сможет перевалить за 20 000$, однако только за начало 2021 года он уже несколько раз удивил весь мир не только своим стремительным ростом до почти 60 тысяч долларов, но и резким спадом почти на 14 тысяч.

Что делать, чтобы минимизировать риски и убытки в такой ситуации?

Эксперты советуют разные методики, но все сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе будет выгоднее придерживаться тактики "купи и держи", пока рынок не устаканится, а также советуют рассмотреть долгосрочное инвестирование, чтобы сформировать портфель и жить на дивиденды даже при таких колебаниях.

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Автор: Павел Новиков
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