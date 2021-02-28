Майнинг криптовалют угрожает дефицитом оборудования

Как известно, в начале января 2021 года в отечественных новостных лентах мелькали сообщения о стремительном скачке стоимости криптовалюты.

На фоне этого в стране среди продвинутых пользователей резко увеличилась потребность необходимого оборудования для ее добывания.

Как отмечают популярные сервисы по размещению объявлений, с начала 2021 года спрос на оборудование для майнинга резко возрос. В сопоставлении с первым полугодием 2020 года, повышение составило примерно 65%. Из-за такого ажиотажа российский рынок в настоящее время не может в полном объёме удовлетворить потребности покупателей.