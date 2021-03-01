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Цены BNB взлетели до небес.

Криптовалюты

Токен криптовалютной биржи Binance BNB вырос на 840%, что позволило ему занять 4 место в рангах.

Цены BNB взлетели до небес.

BNB с самого появления преподносился командой биржи в качестве рабочего токена для уменьшения торговых комиссий в фирме. Воплощённый в жизнь в сентябре 2020 Binance Smart Chain повлиял на его позиции и токен стал главным претендентом на место Ethereum в пространстве DeFi.

Ускоренный рост BNB заставляет вкладчиков с подозрением рассматривать финансовую силу токена. В случае, если цена на газ кампании Ethereum сохранит свою неоправданную высоту, которая зачастую не по карману участникам проекта, средства экосистемы начнёт стремительно утекать в экосистему Binance, что будет способствовать росту цены токена BNB.

Комиссия BNB ориентировочно 0,20 доллара при участии в сделках на Pancake, которая не стоит и близко с комиссией в 50 долларов при тех же манипуляциях на UniSwap. Сопоставление рыночной цены BNB в 40 миллиардов и Ethereum в 180 миллиардов долларов явно показывает, что токен Binance способен взлететь и его потенциал велик. Он успешно осуществляет свою основную идею-зарекомендовать себя, как удобную и выгодную замену Ethereum.

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Автор: Павел Новиков
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