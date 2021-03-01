Илон Маск потерял $14 млрд на фоне падения биткоина

Ценные бумаги компании Илона Маска за день потеряли в цене около $14 млрд, тем самым лишив основателя Tesla звания самого богатого человека на планете.

Капитал американского предпринимателя ещё в январе нынешнего года оценивался в 210 миллиардов долларов, но в последние дни февраля оно уменьшилось до суммы в $183,4 млрд.

Такое резкое уменьшение капитала связывают с высказыванием Маска о цене биткоина. В "Твиттере" он написал по поводу его завышенной стоимости, хотя за две недели до этого его компания закупилась данной криптовалютой на полтора миллиарда долларов.

Уступил же первое Илон Маск место самого богатого человека на планете своему соотечественнику Джеффу Безосу. Состояние богатейшего человека в мире оценивается в почти 190 миллиардов долларов.