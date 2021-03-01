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Резкое падение криптовалют. Аналитик ожидали подобное

Криптовалюты

Резкое падение криптовалют

Резкое падение криптовалют. Аналитик ожидали подобное

Невообразимо резкое увеличение цены биткоина (до 57,5 тыс. долларов), быстро обвалилось на 16% и сейчас составляет 48,7 тыс. долларов. Параллельно с ним начали дешеветь и иные основные мировые криптовалюты.

Аналитик Леонид Делицын считает ключевой предпосылкой провала цены криптовалюты критику министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, которая считает, что такие сделки с участием банковского счета очень дорогие и в высшей степени неспешны. По мнению Йеллен, возможность возникновения цифрового доллара способна решить данную делему и стать главным конкурентом всех мировых криптовалют, а также способна стать главным средством для проведения цифровых сделок.

Как считают иные специалисты, биткоин дешевеет по причине постепенного выхода из кризиса и фиксированную прибыль криптовалюты.

Впрочем, малозначительная коррекция-это обычная практика. Общее вселенское внимание по отношению к биткоину и иным криптовалютам не исчезает, наоборот, оно будет только лишь расти, говорит директор Binance в СНГ Глеб Костарев.

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Автор: Павел Новиков
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