Резкое падение криптовалют. Аналитик ожидали подобное

Резкое падение криптовалют
Невообразимо резкое увеличение цены биткоина (до 57,5 тыс. долларов), быстро обвалилось на 16% и сейчас составляет 48,7 тыс. долларов. Параллельно с ним начали дешеветь и иные основные мировые криптовалюты.
Аналитик Леонид Делицын считает ключевой предпосылкой провала цены криптовалюты критику министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, которая считает, что такие сделки с участием банковского счета очень дорогие и в высшей степени неспешны. По мнению Йеллен, возможность возникновения цифрового доллара способна решить данную делему и стать главным конкурентом всех мировых криптовалют, а также способна стать главным средством для проведения цифровых сделок.
Как считают иные специалисты, биткоин дешевеет по причине постепенного выхода из кризиса и фиксированную прибыль криптовалюты.
Впрочем, малозначительная коррекция-это обычная практика. Общее вселенское внимание по отношению к биткоину и иным криптовалютам не исчезает, наоборот, оно будет только лишь расти, говорит директор Binance в СНГ Глеб Костарев.
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