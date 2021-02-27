Криптобиржа Latoken теперь осуществляет вывод в фиатной валюте

Опытным трейдерам не привыкать торговать на самых разных криптовалютных площадках. Ведь в последнее время далеко не редко даже самые известные криптобиржи уходят по разным причинам с рынка. А им на смену появляются новые амбициозные площадки, которые довольно быстро захватывают свою долю рынка.Одной из таких площадок является Latoken.
По сути это новая криптобиржа, работающая с 2017 г. и управляемая международной компанией. Многие трейдеры, торгующие на данной бирже, а их уже сейчас набралось более 300 тыс., отмечают благоприятные прозрачные условия, удобный дружественный интерфейс и большой выбор инструментов. Ведь сегодня на бирже наряду с фиатом торгуются более 500 криптопар, вывод полученной прибыли можно осуществлять в любой удобной валюте, в том числе и в собственный токен платформы - LA.
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