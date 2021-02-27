Теперь купить криптовалюту можно будет прямо в браузере Opera

Пользователи Опера могут приобрести криптовалюту прямо в браузере.

Причем утверждается, что комиссия на покупку-продажу будет полностью адекватная. Покупка осуществляется в браузере Опера. Теперь можно будет купить биткоины практически мгновенно.

Здесь же появляется возможность создать личный кошелек для криптовалют. Нет необходимости пользоваться другими сайтами. Обновление Оперы с такими функциями пока неизвестно.

Три года назад был представлен готовый браузер для Еthеrеum-кошелька на Андроид. Затем был представлен вариант для iOS. В прошлом году почти 170 тысяч посетителей Опера воспользовались новой опцией. Новое обновление улучшит обслуживание.