Теперь купить криптовалюту можно будет прямо в браузере Opera

Пользователи Опера могут приобрести криптовалюту прямо в браузере.
Причем утверждается, что комиссия на покупку-продажу будет полностью адекватная. Покупка осуществляется в браузере Опера. Теперь можно будет купить биткоины практически мгновенно.
Здесь же появляется возможность создать личный кошелек для криптовалют. Нет необходимости пользоваться другими сайтами. Обновление Оперы с такими функциями пока неизвестно.
Три года назад был представлен готовый браузер для Еthеrеum-кошелька на Андроид. Затем был представлен вариант для iOS. В прошлом году почти 170 тысяч посетителей Опера воспользовались новой опцией. Новое обновление улучшит обслуживание.
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