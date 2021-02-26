Аналитики прогнозируют снижение стоимости биткоина до $30 000

Сегодня курс биткоина на криптобирже Binance опускался на рекордно-низкую отметку в $45 000 за последнее время.
Дмитрий Лавров трейдер и руководитель Tradunity считает, что в ближайшее время стоимость биткоина упадет на 35%. BTC вполне реально может нащупать дно в отметке $45-42 000. Этот фактор выступит в роли корректировки и точки разворота:
"Если данные факторы поспособствуют медведям разрушить эту зону поддержки, то биткоин упадет до $30 000".
Если, предположение Лаврова осуществиться, то первая криптовалюта подешевеет еще на 30% с текущих позиций.
Трейдер Джош Рейджер так же отмечает возможность снижение стоимости до $30 000 и рекомендует заострить внимание на отметке $45 000:
" Если стоимость биткоина опуститься ниже $40 000, то в средне сроке она может достичь отметки в $30 000. Далее она вполне вероятно сможет отскочить".
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