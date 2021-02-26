Более 106 млн пользователей проявляют интерес к криптовалюте

Пользователей криптовалютой стало более 105-ти млн человек.

Количество пользователей криптовалютой в мире постоянно увеличивается и сегодня их стало более 106 млн человек.

Такое число пользователей зафиксировала известная биржа Crypto.com. Благодаря росту пользователей рынка наблюдается повышенная его активность, отмечается ускорение движения криптоактивов.

Отчет биржи свидетельствует, что сегодня пользователей уже более 106 миллионов и все говорит об увеличении этого потока. Только за прошедший январь число участников криптовалютных бирж выросло почти на 16%. Причем тенденции к такому росту очевидны.