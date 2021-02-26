Инвесторы и крупные предприниматели не доверяют биткоину

Далеко не все известные финансисты и акулы бизнеса однозначно поддерживают нынешний интерес к криптовалюте.
Если заявление Илона Маска о вложение в биткоин 1.5 млрд долларов способствовало взлету его курса до невиданных ранее небес, то другие экономисты наоборот сравнивают криптовалюту с печально известной пирамидой МММ.
Именно такое заявление совсем недавно сделал бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов, ныне возглавляющий правление банка "ФК Открытие":
"Многие финансовые аналитики прочат бинкоину, уже достигшему курса 50 тыс. USD, рост до 100 тыс. долларов. А вот дальше по их мнению этот сильно раздутый пузырь должен ждать неминуемый крах, как с финансовой пирамидой".
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