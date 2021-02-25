Трейдеры из Австралии предпочитают биткоин золоту

Криптобиржа BTC Markets провела опрос среди своих пользователей, и большая часть предпочитает инвестировать в биткоин чем в золото.
В опросе участвовало более 2 000 трейдеров и многие ответили, что приобрели биткоин весной прошлого года на фоне снижения стоимости цифрового актива.
Пандемия тоже сыграла свою роль и в это время замечен значительная волна интереса у населения к криптовалютам.
Третья часть опрошенных утверждают, что годовая прибыль от инвестирования в криптовалюты составляет около 100 000 австралийских долларов ($78 000).
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.