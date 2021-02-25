Трейдеры из Австралии предпочитают биткоин золоту

Криптобиржа BTC Markets провела опрос среди своих пользователей, и большая часть предпочитает инвестировать в биткоин чем в золото.

В опросе участвовало более 2 000 трейдеров и многие ответили, что приобрели биткоин весной прошлого года на фоне снижения стоимости цифрового актива.

Пандемия тоже сыграла свою роль и в это время замечен значительная волна интереса у населения к криптовалютам.

Третья часть опрошенных утверждают, что годовая прибыль от инвестирования в криптовалюты составляет около 100 000 австралийских долларов ($78 000).