Пользователь вывел 100 биткоинов, которые приобрел в 2010 году

24 февраля в сети биткоина была замечена транзакция с адреса, который не был активен с 2010 года.

Неизвестный перевел около 100 биткоинов на разные адреса. Потратив на покупку порядка $8 в далеком 2010. Сейчас цена инвестиции оценивается порядка $5 млн.

Антуан Ле Кальвез первый кто заметил движение биткоинов с неиспользованного адреса и прокомментировал событие:

"Добытые биткоины того времени, когда для майнинга не использовались GPU-видеокарты случаются очень редко. В наши дни для добычи биткоина требуется дорогое оборудование и без ASIC оно невозможно. Биткоин полученный на ранних этапах обычно относят к его создателю Сатоши Накамото, но данный пользователь не имеет к нему никакого отношения".