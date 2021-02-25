Пользователь вывел 100 биткоинов, которые приобрел в 2010 году

24 февраля в сети биткоина была замечена транзакция с адреса, который не был активен с 2010 года.
Неизвестный перевел около 100 биткоинов на разные адреса. Потратив на покупку порядка $8 в далеком 2010. Сейчас цена инвестиции оценивается порядка $5 млн.
Антуан Ле Кальвез первый кто заметил движение биткоинов с неиспользованного адреса и прокомментировал событие:
"Добытые биткоины того времени, когда для майнинга не использовались GPU-видеокарты случаются очень редко. В наши дни для добычи биткоина требуется дорогое оборудование и без ASIC оно невозможно. Биткоин полученный на ранних этапах обычно относят к его создателю Сатоши Накамото, но данный пользователь не имеет к нему никакого отношения".
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