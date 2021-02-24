Старейший банк Швейцарии добавил поддержку криптовалют

Частный швейцарский банк Bordier&Cie SCmA предлагает общественности новую услугу-трейдинг криптовалютами.
Банк основан в начале прошлого века заручился поддержкой с Sygnum Bank. Данная организация позиционирует себя как криптобанк нового поколения.
Платформа для трейдинга Sygnum B2B Banking успешно добавлена в сервисы банка Bordier&Cie SCmA. Благодаря этому каждый клиент банки имеет полное право на торговлю криптовалютами на более безопасном уровне.
Эдвард Бордье-эксперт-партнер банка Bordier заявил:
" Мы видим повышенный интерес клиентов к сфере блокчейн и криптовалют в целом. Поэтому мы решили сделать этот процесс более безопасным".
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