Старейший банк Швейцарии добавил поддержку криптовалют

Частный швейцарский банк Bordier&Cie SCmA предлагает общественности новую услугу-трейдинг криптовалютами.

Банк основан в начале прошлого века заручился поддержкой с Sygnum Bank. Данная организация позиционирует себя как криптобанк нового поколения.

Платформа для трейдинга Sygnum B2B Banking успешно добавлена в сервисы банка Bordier&Cie SCmA. Благодаря этому каждый клиент банки имеет полное право на торговлю криптовалютами на более безопасном уровне.

Эдвард Бордье-эксперт-партнер банка Bordier заявил:

" Мы видим повышенный интерес клиентов к сфере блокчейн и криптовалют в целом. Поэтому мы решили сделать этот процесс более безопасным".