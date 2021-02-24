Суд США отклонил иск против крипто-проекта Bancor

Судья Элвин Хеллерстайн отклонил исковое заявление против криптовалютного проекта Bancor.
Блокчейн-платформу Bancor обвинили в отсутствии регистрации предложений о ценных бумагах. Инвесторы проекта были введены в заблуждение, а токены Bancor попадают под юрисдикцию законы о ценных бумагах.
Элвин Хеллерстайн прокомментировал следующее:
"Не имеет значения, где находится в данное время головной офис Bancor. Штат Нью-Йорк не самое удачное место для рассмотрения данного искового заявления".
Адвокаты блокчейн-проекта из Цуга и Тель-Авива уверены, что судебное разбирательство за пределами территории США будет более уместным в данном случае.
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