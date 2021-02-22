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Южная Корея вводит налог на торговлю криптовалютой с 2022 года

Криптовалюты

Правительство Южной Кореи в 2020 году пытались узаконить сферу криптотрейдинга и обложить эту сферу налогом, но столкнулись с активным недовольством со стороны экспертов в этой отрасли и лоббистов.

С начала 2022 года вступает закон о налоговых сборах с дохода с торговли криптовалютой. Размер налогового сбора составит 20% от прибыли и если доход составит более 2.5 млн вон ($2300).

Власти Южной Кореи признали криптовалюту платежным средством и новый закон о налогообложении деятельности криптотрейдеров должен вступить в силу уже с начала 2022 года.

Данная новость была опубликована изданием Korean Herald со ссылкой на источник в Министерстве финансов Южной Кореи.

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Автор: Павел Новиков
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