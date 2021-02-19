Бобби Ли предсказал рост биткоина еще в 2018 году

Бобби Ли основатель компании Ballet Crypto еще в 2018 году предсказал взрывной рост стоимости первой криптовалюты.

Последние месяцы для криптоиндустрии выглядели не очень позитивно. Биткоин упал в цене до максимальных пределов в $3200 и многие аналитики предсказывали скорый крах биткоина.

Крах биткоина признавал и миллионер Эрик Финман, который заработал состояние на ошеломительном росте биткоина в 2017 году.

Но, тогда в Twitter прозвучал сумасшедший прогноз курса биткоина на 2021 год от Бобби Ли:

" В конце 2019 года биткоин упадет на дно, но после этого начнется рост стоимости. Вы станете свидетелями взлета биткоина в 2020 и к концу 2021 года его стоимость составит $330 000. После этого наступит незначительный спад и только в 2023 он рухнет до $40 000".

Тогда его прогноз многие восприняли как шутку, но на сегодняшний момент при стоимости биткоина выше $50 000 многие вспомнили его слова.