Сеть Binance Chain оставила Ethereum позади по совершаемым транзакциям

Блокчейн Binance Chain развивается семимильными шагами и уже оставил позади сеть Ethereum по совершенным транзакциям.
Мнения большинства аналитиков в сфере блокчейна сводятся к единому мнению, что рост транзакций в сети Binance напрямую основан на росте стоимости одноименного токена Binance Coin.
Пользователи отмечают, что даже в самые пиковые моменты комиссии и скорость транзакций более быстрые и дешевые по сравнению с блокчейном Ethereum.
Сейчас наблюдается массовый переход компаний и рядовых пользователей на сеть Binance Chain.
Стоимость базового актива криптобиржи Binance на днях превысила $100, что дает позитивный настрой для привлечения новых потенциальных инвесторов и компаний.
Количество транзакций в сети Binance Chain за сутки составляет примерно 1.5 млн, а в сети Ethereum за этот же промежуток времени всего 1.2 млн.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Всебелорусское народное собрание завершилось без сенсаций и даже намёков на изменение ситуации. Хотя эксперты говорят: присоединение Белоруссии "на носу"...