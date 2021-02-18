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Сеть Binance Chain оставила Ethereum позади по совершаемым транзакциям

Криптовалюты

Блокчейн Binance Chain развивается семимильными шагами и уже оставил позади сеть Ethereum по совершенным транзакциям.

Сеть Binance Chain оставила Ethereum позади по совершаемым транзакциям

 

Мнения большинства аналитиков в сфере блокчейна сводятся к единому мнению, что рост транзакций в сети Binance напрямую основан на росте стоимости одноименного токена Binance Coin.

 

Пользователи отмечают, что даже в самые пиковые моменты комиссии и скорость транзакций более быстрые и дешевые по сравнению с блокчейном Ethereum.

 

Сейчас наблюдается массовый переход компаний и рядовых пользователей на сеть Binance Chain.

 

Стоимость базового актива криптобиржи Binance на днях превысила $100, что дает позитивный настрой для привлечения новых потенциальных инвесторов и компаний.

 

Количество транзакций в сети Binance Chain за сутки составляет примерно 1.5 млн, а в сети Ethereum за этот же промежуток времени всего 1.2 млн.

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Автор: Павел Новиков
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