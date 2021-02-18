Житель Омска оформил займ на друга с целью покупки криптовалюты

В Омске расследуют дело о мошенничестве связанном с покупкой криптовалюты биткоин.

27-летний местный житель воспользовался доверием своего знакомого и оформил на него кредит с целью покупки биткоина.

Имея на руках фото и другие личные данные новоявленный криптоинвестор подал онлайн-заявку на получение займа в одну из МФО. Полученные средства он потратил на приобретение криптовалюты.

Однако, бдительный знакомый вовремя среагировал на ситуацию и подал заявление в полицию. Теперь вину фигуранта по данному делу решит Первомайский районный суд.

В России наблюдается всплеск интереса населения к криптовалюте этим и пользуются разного рода аферисты и мошенники, предлагая услуги по купле-продаже криптовалюты на выгодных условиях.