Житель Омска оформил займ на друга с целью покупки криптовалюты

В Омске расследуют дело о мошенничестве связанном с покупкой криптовалюты биткоин.
27-летний местный житель воспользовался доверием своего знакомого и оформил на него кредит с целью покупки биткоина.
Имея на руках фото и другие личные данные новоявленный криптоинвестор подал онлайн-заявку на получение займа в одну из МФО. Полученные средства он потратил на приобретение криптовалюты.
Однако, бдительный знакомый вовремя среагировал на ситуацию и подал заявление в полицию. Теперь вину фигуранта по данному делу решит Первомайский районный суд.
В России наблюдается всплеск интереса населения к криптовалюте этим и пользуются разного рода аферисты и мошенники, предлагая услуги по купле-продаже криптовалюты на выгодных условиях.
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