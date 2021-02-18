В Швейцарии с февраля 2021 года можно оплачивать налоги в криптовалюте

С этого года в Швейцарии можно оплачивать налоги с помощью криптовалют.

Швейцарский Цуг часто называют "криптодолиной" из-за лояльного отношения к криптовалюте и криптовалютным компаниям.

С февраля абсолютно любой гражданин или компания имеет полное право на оплату налогов в биткоине и эфириуме, но размер суммы не должен превышать 100 000 швейцарских франков или $110 000.

Хайн Таннлер, руководящий финансовым отделом в Цуг заявил:

Швейцарский Цуг известен лояльным отношением к сфере криптовалют. С февраля этого года налоговые сборы можно оплатить в Биткоине и Эфириуме.

Обезопасить пользователя на всех этапах взяла на себя кастодиальная компания Bitcoin Suisse из Цуга. Компания взяла обязательства по обмену криптовалюты в государственную валюту Швейцарии.