Второй раз за сутки стоимость биткоина побила исторический рекорд. По данным торгов цена криптовалюты поднялась выше психологической отметки в 50 тысяч долларов.
На Binance (крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже) биткоин по состоянию на 15.30 мск вырос в цене на 5,3% - до 50,1 тысячи долларов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.