Стоимость биткоина побила очередной рекорд

Второй раз за сутки стоимость биткоина побила исторический рекорд. По данным торгов цена криптовалюты поднялась выше психологической отметки в 50 тысяч долларов.

На Binance (крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже) биткоин по состоянию на 15.30 мск вырос в цене на 5,3% - до 50,1 тысячи долларов.