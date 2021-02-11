Житель столицы лишился 3-х млн рублей при обмене криптовалюты

В России все чаще происходят случаи мошенничества в области криптовалют.

Житель Москвы лишился 3 млн рублей при обмене криптовалюты.

Встреча с потенциальными покупателями криптовалюты оказалась для москвича неудачной. После того как пострадавший предоставил доступ к цифровым активам, злоумышленники скрылись не произведя обмена.

10 февраля в Управление МВД по городу Москве поступило заявление о краже. Название и количество монет не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному случаю.