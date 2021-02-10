Биткоин обогнал российский рубль по капитализации

На сегодня биткоин занимает 14 место по капитализации, он обогнал российский рубль.

В связи со стремительным ростом первой криптовалюты многие сравнивают его с золотом. По объемам капитализации биткоин уже обогнал многие крупные компании и банковские учреждения.

Преградой на пути к пику капитализации стоит швейцарский франк, который имеет 26 млн BTC, а российский рубль всего 17 млн BTC.

Fiat Marker основывается на рейтинге мировых валют и на сегодня лидируют три валюты в рейтинге капитализации в эквиваленте BTC — китайский юань, доллар США и евро. По данным проводимых исследований капитализация трех лидеров составляет: