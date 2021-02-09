Сервис Blockfolio выплатит по $10 пользователям из-за атаки хакеров

Хакеры взломали сервис Blockfolio принадлежавший бирже FTX. Злоумышленники получили доступ к новостному каналу сервиса путем рассылки спама.

Сэм Бэнкман Фрид руководитель FTX дал официальный ответ на происходящее:

" Я проведу полную проверку систем безопасности Blockfolio. Торговых сервисов проверка не коснется. Так же мы выплатим $10 всем пользователям Blockfolio, а так же зарегистрировавшимся в течении последней недели".

Команда Blockfolio приносит всем пользователям искренние извинения. Поводом для получения спама стало сообщение хакеров в Twitter следующего содержания: