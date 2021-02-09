Майк Новограц прогнозирует 100 000 долларов за биткоин к концу года

Майк Новограц, руководитель компании Galaxy Digital, прогнозирует цену биткоина в 100 000 долларов к концу 2021 года. Об этом он сообщил в прямом эфире Bloomberg TV.

Если прогноз сбудется, то это привлечёт новых инвесторов в биткоин. На данный момент первая криптовалюта торгуется в пределах 46 900 долларов.

Компания Новограца на фоне активного роста биткоина подорожала на 12% и достигла 3,7 млрд долларов.