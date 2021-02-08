Житель Екатеринбурга собрал майнинг-ферму в офисном здании

Житель Екатеринбурга устроил майнинг-ферму прямо в офисном здании.

Владелец офиса прекрасно знал о существовании криптодобычи у себя в здании. Тем более давно ходили слухи о крупной майнинг-ферме, работающей в здании.

Рано утром началось возгорание, по предварительным данным, возгорание произошло около 7 часов утра из-за неисправности или нагрузки на проводку.

Известно о троих пострадавших, которым сейчас ничего не угрожает.

В последнее время майнеры активизировались во всех уголках планеты, и способствует этому явлению стремительный рост первой криптовалюты (биткоин).