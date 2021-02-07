Россиян обяжут платить налоги за криптовалюту

С января 2021 года в Росси принят закон о цифровых активах. Теперь россиян обяжут платить налоги за транзакции в криптовалюте свыше 600 тысяч рублей.

Никита Сошников из компании Alfacash считает, что налогообложение криптовалют в скором будущем станет обязательным. Держателям криптоактивов нужно подать отчет налоговикам до 22 апреля 2022 года.

Давление со стороны чиновников усиливается и не стоит строить иллюзий, что в России можно будет оплачивать товары криптовалютой в ближайшее время. Среди чиновников множество тех кто считает, что биткоин это мыльный пузырь, который скоро лопнет.

Неподконтрольность криптовалюты беспокоит все больше чиновников и депутатов. Децентрализация биткоина вызывает критику, так как криптовалюта не подвластна центробанкам.