Супруги из США продали персональные данные на 4.27 биткоина

Военнослужащим ВМФ США предъявили судебный иск в краже персональных данных.

Маркиз Асаад Хупер и его супруга Наташа Рене Чалк ранее проходили службу в ВМФ США, где Хупер заполучил доступ к персональным данным сотрудников крупной компании. Чтобы выведать данные коллег, он организовал фиктивную проверку.

Хупер и Чалк обманным путём полуили доступ к сведениям и передали персональные данные свыше 8 тысяч сотрудников за $158 тысяч в криптовалюте биткоин.

По истечению нескольких месяцев Хупер попытался получить личную информацию с помощью военнослужащего авианосца "Джордж Вашингтон", но попытка стала неудачной.

Супругам при доказанном обвинении грозит до 20 лет тюремного заключения.