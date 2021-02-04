Илон Маск поднял курс криптовалюты Dogecoin до $0,08

Илон Маск опять на слуху у криптосообщества, и после его сообщения в Twitter под одним из своих ранее опубликованных постов разместил всего одно слово:
"Doge".
После этого цена криптовалюты стремительно начала подниматься и выросла на 47%, закрепившись на отметке $0,057.
На прошлой неделе криптовалюта Dogecoin стремительно росла в цене и достигла исторической стоимости $0,08.
В данное время цена "шуточной" криптовалюты корректируется и закрепилась на отметке $0,05.
Как бы это ни звучало странным, но в аккаунте Маска исчезло упоминание о биткоине, размещенное несколько недель назад.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.