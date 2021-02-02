Криптовалюта Ethereum теряет в стоимости

Криптовалюта Ethereum (ETH) понемногу сдаёт позиции.

Сегодня был незначительный рост, и многие ожидали, что ETH пробьёт $1500. Но закрепиться на уровне в $1450 Ethereum так и не смог. На биржах средняя цена за него составляет $1420.

Основным ростом стоимости Ethereum является инвестирование в DeFi (децентрализованное финансирование). Аналитики уверены: чем больше капитализация экосистемы DeFi, тем будет выше стоимость Ethereum.

В росте стоимости Ethereum в долгосрочной перспективе уверены большинство аналитиков и крупных компаний. Среди них Дэн Морхед, генеральный директор компании Pantera Capital.