Майнеры заработали более 1 млрд долларов за январь 2021-го

Начало 2021 года для майнеров стало очень удачным. Доход за этот период составил более $1 млрд. Подобного не наблюдалось за всё время существования криптовалюты биткоин.

Данная заслуга, прежде всего, пользователей, которые активно совершали транзакции при росте стоимости биткоина. Такого не наблюдалось даже в 2017 году, когда биткоин впервые резко поднялся в стоимости.

Капитализация первой криптовалюты на сегодня составляет $637,535 млрд.