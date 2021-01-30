В Нью-Йорке продают квартиру за криптовалюту

Теперь за биткоин можно приобрести недвижимость. Блокчейн-индустрия влилась во все слои бизнеса, и отрасль недвижимости не осталась в стороне.

В Англии продают квартиру, её стоимость указана в биткоине. Это первое подобное объявление, которое опубликовано в Великобритании.

Квартира оборудована всем необходимым и находится в Sussex Heights. Бар, спальня и спа — всё это имеется в выставленном лоте.

В Нью-Йорке продается квартира за криптовалюту. В Риме же пошли дальше, там готовы отдать здание за биткоины.

"Биток" с каждым днём принимают все больше стран и организаций в плане оплаты, впрочем, как и криптовалюту, набирающая популярность.